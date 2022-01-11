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AFAD duyurdu! Yavru vatanda 6.4 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den de hissedildi!

AFAD'ın verilerine Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremi Türkiye'den bazı illerdeki vatanaşlar da hissetti.

AFAD duyurdu! Yavru vatanda 6.4 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den de hissedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesi üzerinden yer verdiği bilgilere göre  Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.07'de meydana gelen depremin yerin 5.06 km uzağında meydana geldiği belirtilirken Mersin'in Anamur ilçesine 132.85 km uzaklıkta olduğu ifade edildi.

 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise saat 04.07'de meydana gelen depremin derinliği 36.3 km ve şiddeti 6.1 olarak belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER 11 OCAK 2022 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 11 Ocak 2022 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 11 OCAK 2022 SALI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

 

 

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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