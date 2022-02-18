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AFAD duyurdu! Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

AFAD duyurdu! Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD duyurdu! Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı, Yunanistan'ın Aitolia and Akarnania kentinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Türkiye'den de sınıra yakın olan illerin etkilendiği söylenen depremin derinliği 5,49 olarak kaydedildi. Yaşanan doğal afetin ardından kentte can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

 

 

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AFAD SON DEPREMLER 18 ŞUBAT 2022 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Ocak 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 18 ŞUBAT 2022 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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