AFAD duyurdu! Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı, Yunanistan'ın Aitolia and Akarnania kentinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Türkiye'den de sınıra yakın olan illerin etkilendiği söylenen depremin derinliği 5,49 olarak kaydedildi. Yaşanan doğal afetin ardından kentte can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2022
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Aitolia and Akarnania (Yunanistan)
Tarih-Saat : 17.02.2022, 04:48:50 TSİ
Enlem : 38.8758 N
Boylam : 20.8330 E
Derinlik : 5.49 km
Detay : https://t.co/UrUZj5sxIO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 18 ŞUBAT 2022 CUMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Ocak 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 18 ŞUBAT 2022 CUMA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.