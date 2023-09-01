AFAD, en az lise mezunu personel alımı yapacak!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), nitelikli personel arayışında! Eğer siz de geleceğinizi güvence altına almak ve AFAD ailesine katılmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın. AFAD'ın en az lise mezunu adaylara yönelik düzenlediği personel alımıyla ilgili tüm detayları öğrenmek için okumaya devam edin.

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AFAD, en az lise mezunu personel alımı yapacak!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülkemizin güvenliğini ve halkımızın refahını en üst seviyede tutmayı amaçlayan önemli bir kurumdur. Bu kapsamda, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış personel alımı yaparak kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. AFAD'ın ilan ettiği alımlar, nitelikli adaylara kariyerlerini geliştirme ve ülke güvenliğine katkı sağlama fırsatı sunuyor.

Başvuru Şartları ve Detayları

AFAD'ın personel alımı başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntıları burada bulabilirsiniz:

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türk vatandaşı olmayan adaylar maalesef başvuru yapamayacaktır.

Başvuru yapacak adayların kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Kamu haklarından mahrumiyet durumu bulunan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Türk Ceza Kanunu'na göre belirtilen suçlardan mahkûm olmamak gerekmektedir. Ayrıca devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar gibi ağır suçlardan kaynaklanan ceza durumları da başvuru için engel teşkil eder.

Erkek adaylar için askerlik durumu önemlidir. Askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik hizmetini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Başvuracak adaylar, 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmalıdır. 35 yaşından büyük adaylar maalesef başvuru yapamayacaktır.

Görevini yapmaya engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak gerekmektedir. Sağlık durumu uygun olmayan adaylar başvuru yapamaz.

Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak gerekmektedir. Seyahat engeli bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adayların süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmaları gerekmektedir.

Adaylar, bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine ve tek il için başvuruda bulunabilirler. Birden fazla pozisyon veya il için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak veya kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmaktayken sözleşmesinin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

AFAD personel alımı başvuruları 18 Eylül 2023 saat 10:00'da başlayacak ve 27 Eylül 2023 saat 17:00'ye kadar devam edecektir. Başvurularınızı elektronik olarak e-Devlet üzerinden veya AFAD'ın resmi internet sitesi üzerinden tamamlayabilirsiniz. Başvurularınızı zamanında yaparak hayal ettiğiniz kariyere bir adım daha yaklaşın!

AFAD'ın en az lise mezunu adaylara yönelik düzenlediği personel alımı, geleceğinizi şekillendirmeniz için mükemmel bir fırsattır. Nitelikli adaylar için sunulan bu fırsatı kaçırmamak ve başarılı bir kariyere adım atmak için başvuru şartlarını dikkatlice inceleyip gereken belgeleri hazırlayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlamak ve kariyerinizde yükselebilmek için AFAD'a katılmak için şimdi harekete geçin!

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