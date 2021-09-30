AFAD personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır 2021? AFAD lise mezunu personel alımı başvuru tarihi ne zaman 2021? Başvuru şartları nelerdir? Hangi kadrolara eleman alınacak? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılanlar arsına girdi. Biz dek konuyla ilgili bilgilere haberimizde derledik.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR 2021?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), en az lise dengi mezunu 1749 personel alımı yapacağı haberinin ardından vatandaşlar, başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağıyla internette araştırma yapmaya başladı. Alınan bilgilere göre AFAD'ın personel alımı başvurularını kendi sitesi afad.gov.tr üzerinden yapacağını belirtirken yer alacak kademelere göre alım sürecinin işleyeceği açıklandı.

AFAD LİSE MEZUNU PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2021?

10 Eylül 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayı ile İçişleri Bakanlığı AFAD (Afet ve Acil Durum) Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istidam edilecek olan alım için kadrolar ihdas edildi ve onaylandı. AFAD lise mezunu personel alımı başvuru tarihi ile ilgili kesin bir bilgi verilmezken başvuruların yakın bir zamanda AFAD'ın resmi sitesi üzerinden yayınlanması bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak gereklidir. Konuya genel olarak bakıldığında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gibi şartlar aranıyor.

HANGİ KADROLARA ELEMAN ALINACAK?

AFAD, kadro olarak Destek Personeli olarak 183 kişi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak 61 kişi, avukat mesleğine 3 kişi, Diğer Sağlık Personeli olarak 7 kişi, Teknisyenlik olarak 7 kişi, Veteriner Hekim olarak 5 kişi, Sosyal Çalışmacı olarak 61, Mühendis 146, Büro personeli 175, Arama ve Kurtarma Teknisyeni olarak ise 1101 kişi aramaktadır.