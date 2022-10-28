AFAD ve Kandilli duyurdu! Gece saatlerinde sallandı: Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Bölgesi'nde yaşanması beklenen büyük deprem vatandaşların odağında olmayı sürdürürken bölgede küçük çaplı depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 02.02'de Marmara Denizi açıklarında yerin 16.1 kilometre altında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, AFAD verilerine göre ise Tekirdağ'a 17.52 kilometre uzaklıkta Marmara Denizi'nde meydana geldi. Deprem 6.42 kilometre derinlikte 3.3 büyüklüğünde kaydedildi.

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 28 EKİM 2022 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD SON DEPREMLER 28 EKİM 2022 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 28 Ekim 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız