AFAD ve Kandilli duyurdu! Gece saatlerinde sallandı: Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
AFAD ve Kandilli duyurdu! Gece saatlerinde sallandı: Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Bölgesi'nde yaşanması beklenen büyük deprem vatandaşların odağında olmayı sürdürürken bölgede küçük çaplı depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 02.02'de Marmara Denizi açıklarında yerin 16.1 kilometre altında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, AFAD verilerine göre ise Tekirdağ'a 17.52 kilometre uzaklıkta Marmara Denizi'nde meydana geldi. Deprem 6.42 kilometre derinlikte 3.3 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD ve Kandilli duyurdu! Marmara Denizi'nde korkutan deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 28 EKİM 2022 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD ve Kandilli duyurdu! Marmara Denizi'nde korkutan deprem

AFAD SON DEPREMLER 28 EKİM 2022 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 28 Ekim 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Felaket 2 kardeşi aynı anda vurdu! Yangın evlerini küle çevirdi!
Felaket 2 kardeşi aynı anda vurdu! Yangın evlerini küle çevirdi!
Şiddetten baygınlık geçiren genç kadına hiç acımadı! Ayağa kaldırıp tekmeli yumruklu dövmeye devam etti, o anlar kayıt altına alındı
Şiddetten baygınlık geçiren genç kadına hiç acımadı! Ayağa kaldırıp tekmeli yumruklu dövmeye devam etti, o anlar kayıt altına alındı
Otomobiliyle sinsice takip ettiği husumetlisini pompalı tüfekle yaraladı! Yaralanıp yere yığılan adamın imdadına çevredekiler yetişti
Otomobiliyle sinsice takip ettiği husumetlisini pompalı tüfekle yaraladı! Yaralanıp yere yığılan adamın imdadına çevredekiler yetişti
Araba kullanırken epilepsi nöbeti geçirdi! Direksiyon hakimiyetini kaybeden adam 2 araca çarptı
Araba kullanırken epilepsi nöbeti geçirdi! Direksiyon hakimiyetini kaybeden adam 2 araca çarptı
Son Haberler
Düğünlerde yapılan şakalar artık güldürmüyor! Damadın o görüntüsünü görenler tepki gösterdi: "Bu nasıl şaka, ben olsam giderdim"
Düğünlerde yapılan şakalar artık güldürmüyor! Damadın o görüntüsünü görenler tepki gösterdi: "Bu nasıl şaka, ben olsam giderdim"
39/2 Trafik Cezası Nedir? 39/2 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
39/2 Trafik Cezası Nedir? 39/2 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Son dakika | Başsavcılık harekete geçti! Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için yeni adım
Son dakika | Başsavcılık harekete geçti! Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için yeni adım
Yerli otomobil TOGG'da bekleyiş sona erdi! İlk araç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda banttan inecek
Yerli otomobil TOGG'da bekleyiş sona erdi! İlk araç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda banttan inecek
Ölüm arkadaşlarının yanındayken geldi! Parkta arkadaşlarıyla oturup sohbet ederken yanına gelen kimliği belirsiz kişi felaketi yaşattı!
Ölüm arkadaşlarının yanındayken geldi! Parkta arkadaşlarıyla oturup sohbet ederken yanına gelen kimliği belirsiz kişi felaketi yaşattı!
Son dakika | Şehidimizin kanı yerde kalmadı! O teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika | Şehidimizin kanı yerde kalmadı! O teröristler etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
Oyuncu Necati Şaşmaz sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı!
Oyuncu Necati Şaşmaz sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı!
28 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Akrep, sakin kalmalısın, Kova, faydası olmayandan uzaklaş!
28 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Akrep, sakin kalmalısın, Kova, faydası olmayandan uzaklaş!
Sivas'ta yola fırlayan at, zincirleme kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var
Sivas'ta yola fırlayan at, zincirleme kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var
Alevler geceyi aydınlattı! Beyoğlu'nda metruk bir binada korkutan yangın!
Alevler geceyi aydınlattı! Beyoğlu'nda metruk bir binada korkutan yangın!
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!