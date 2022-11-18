AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

AFAD, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Gaziemir ilçesinde saat 04.09'da meydana gelen deprem yerin 8.24 km altında 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Buca ilçesinde yerin 4.3 km altında 3.4 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 18 KASIM 2022 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

AFAD SON DEPREMLER 18 KASIM 2022 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 18 Kasım 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tur tatili faciaya döndü! Minibüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var
Tur tatili faciaya döndü! Minibüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var
Kocaeli'nde tanker'e arkadan çarpan tır şoförü kurtarıldı
Kocaeli'nde tanker'e arkadan çarpan tır şoförü kurtarıldı
Kastamonu'da Nişan merasiminde 70’ten fazla kişi zehirlendi
Kastamonu'da Nişan merasiminde 70’ten fazla kişi zehirlendi
Mersin’de tartıştığı komşusunun evinin kapısna çarpı işaret koydu
Mersin’de tartıştığı komşusunun evinin kapısna çarpı işaret koydu
Son Haberler
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. ve son ayağına, Birleşik Arap Emirliklerinde
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. ve son ayağına, Birleşik Arap Emirliklerinde
Son seçim anketi kulisleri hareketlendirecek! İşte partilerin aldıkları oy oranı...
Son seçim anketi kulisleri hareketlendirecek! İşte partilerin aldıkları oy oranı...
Kış geldi, hastalıklar arttı: Bu çay sizi gripten uzak tutacak!
Kış geldi, hastalıklar arttı: Bu çay sizi gripten uzak tutacak!
İran'da iç karışıklık devam ediyor: 2 polis öldürüldü
İran'da iç karışıklık devam ediyor: 2 polis öldürüldü
Manisa'da damat katliamı! Bir kişi tartışı eşinin ailesinin evine giderek pompalı tüfekle dehşet saçtı, 2 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da damat katliamı! Bir kişi tartışı eşinin ailesinin evine giderek pompalı tüfekle dehşet saçtı, 2 kişi hayatını kaybetti
Ölüm kaldırımda yürürken yakaladı! Kontrolden çıkan otomobil evli çifte çarptı, biri hayatını kaybetti
Ölüm kaldırımda yürürken yakaladı! Kontrolden çıkan otomobil evli çifte çarptı, biri hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 18 Kasım 2022 Cuma maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 18 Kasım 2022 Cuma maç programı
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Kocaeli'nde tanker'e arkadan çarpan tır şoförü kurtarıldı
Kocaeli'nde tanker'e arkadan çarpan tır şoförü kurtarıldı
Gazze, Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki yangınla ilgili komite kuruldu
Gazze, Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki yangınla ilgili komite kuruldu
Bursa'da acı kaza! Direksiyonda fenalaşan adamın kullandığı otomobil uçurumdan yuvarlandı, yan koltukta oturan eşi hayatını kaybetti
Bursa'da acı kaza! Direksiyonda fenalaşan adamın kullandığı otomobil uçurumdan yuvarlandı, yan koltukta oturan eşi hayatını kaybetti
MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 19 kişi yakalandı!
MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 19 kişi yakalandı!
Yorumlananlar
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti