AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Gaziemir ilçesinde saat 04.09'da meydana gelen deprem yerin 8.24 km altında 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Buca ilçesinde yerin 4.3 km altında 3.4 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 18 KASIM 2022 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD SON DEPREMLER 18 KASIM 2022 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 18 Kasım 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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