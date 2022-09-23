AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kırşehir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Kırşehir'in Karıncalı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 02.56'da Karıncalı ilçesinde meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre altında kaydedilen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

AFAD verilerine göre ise deprem Kırşehir merkezde yerin 7.02 kilometre altında 3.6 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kırşehir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD SON DEPREMLER 23 EYLÜL 2022 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 23 Eylül 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kırşehir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kırşehir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 23 EYLÜL 2022 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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