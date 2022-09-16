AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Mersin'de art arda 4.1 ve 3.8 deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgiye göre, Mersin'in Aydınlık açıklarında ilki 4,1 ikincisi 3,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sarsıntının şiddeti vatandaşı etkilerken çok sayıda insan sosyal medya hesabından depremi hissettiklerini belirttiler. Saat 04.56 sularında meydana gelen ilk depremin derinliği 6 diğeri 12 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 16, 2022
AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) https://t.co/aBxP86jCdh
16.09.2022, 04:56:02 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 6.2 km#Kandilli
AFAD SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.