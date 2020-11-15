AFAD'dan deprem toplanma alanları açıklaması!

Bugün yayınlanan bir haberde son yıllarda İstanbul başta olmak üzere toplanma alanlarının imara açıldığı ve son derece azaltıldığına ilişkin iddiaları içeren haberlere dair AFAD'dan belge ve rakamlarla çarpıcı açıklamalar geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), toplanma alanları ile ilgili bugün bazı medya kuruluşlarında yer alan haberler konusunda yazılı bir son dakika açıklaması yaptı.

AFAD'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Toplanma alanları ile ilgili bugün bazı medya kuruluşlarında yer alan haberler kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Bahse konu haberlerde İstanbul’daki toplanma alanları, barınma alanları ile de karıştırılarak, 470 olarak verilmiştir. Oysa İstanbul’da halihazırda 3.021 toplanma alanı, Türkiye genelinde ise 18.910 toplanma alanı bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi sitesinden yapılan basın açıklaması;

Toplanma alanları ile ilgili bugün bazı medya kuruluşlarında yer alan haberler kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir.

Bilindiği üzere, Toplanma Alanları; afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır.

Toplanma alanları ile karıştırılabilen Barınma Alanları ise afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacak, çadırkent-konteynerkent kurulacak alanları ifade etmektedir.

Belediyeler tarafından belirlenen Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları Muhtarlıklar, Kaymakamlıklar ve Valilikler ile koordineli bir şekilde Tahliye ve Yerleştirme Çalışma Grubu Ana Çözüm Ortağı İl Jandarma Komutanlıkları tarafından kontrol edilmektedir.

Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini, bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturuyor.

Bahse konu haberlerde İstanbul'daki toplanma alanları, barınma alanları ile de karıştırılarak, 470 olarak verilmiştir. Oysa İstanbul'da halihazırda 3.021 toplanma alanı, Türkiye genelinde ise 18.910 toplanma alanı bulunuyor.

Ayrıca İstanbul'un genel olarak afetlere hazırlığı ile ilgili son 2 yılda yaklaşık 500 toplantı gerçekleştirilmiş, toplanma alanları konusunda da bazı kararlar alınmıştır. Özellikle İstanbul'da yapılaşmasını 2000 yılı öncesi tamamlamış merkez ilçelerimizde toplanma alanlarının sayısında yetersizlik tespit edilmiş bu kapsamda mevcut durumda Afet Toplanma Alanı olarak belirlenen park ve yeşil alanlara ilaveten, asgari standartları sağlayan yeni yapılmış veya güçlendirilmiş okul bahçelerinin de Afet Toplanma Alanı olarak belirlenmesi için çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalarla il genelinde hali hazırda kişi başına düşen 1,29 m2 olan ortalamanın 2 m2'nin üzerine yükseltilmesi ve toplanma alanlarının niteliklerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Yapılan çalışmalar ile haberlere konu olan Bağcılar, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde kişi başına düşen Afet Toplanma Alanı sayısını artırma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda;

Bağcılar ilçesinde kişi başına düşen alan 0,68 m2'den 1,68 m2'ye çıkarılmış olup haberde konu edilen Fatih mahallesinde kişi başına düşen alan 1,19 m2'ye çıkarılmıştır. Toplamda toplanma alanı sayısı 11'dir.

Beşiktaş ilçesinde kişi başına düşen alan 4,56 m2'den 5,2 m2'ye, toplanma alansı sayısı da 62'ye çıkarılmıştır. Haberde konu edilen Gayrettepe Mah.'nde ise kişi başına düşen alan 1,40 m2'ye, toplanma alanı sayısı da 6'ya çıkarılmıştır.

Kadıköy ilçesinde 70 adet toplanma alanı olup, kişi başına düşen alan 0,94 m2'den 1,87 m2'ye çıkarılmıştır. Rasimpaşa mahallesinde kişi başına düşen alan 3,39 m2'ye, Acıbadem mahallesinde ise 1,45 m2'ye çıkarılmıştır.

TOPLANMA ALANLARININ KRİTERLERİ BELLİ

Sultangazi ilçesinde 84 adet toplanma alanı olup, kişi başına düşen alan 3,98 m2'ye, haberde geçen Sultançiftliği mahallesinde kişi başına düşen alan 1,05 m2'ye çıkarılmıştır.

Şişli ilçesinde 41 adet toplanma alanı olup, kişi başına düşen alan 0,94 m2'den 1,16 m2'ye çıkarılmıştır. Haberde geçen Fulya mahallesinde ise 0,50 m2'ye çıkarılmış olup bu sayının artırılması çalışmaları devam etmektedir.

Ümraniye ilçesinde toplanma alanı sayısı 101 olup, kişi başına düşen alan 0,50'den 4,38 m2'ye çıkarılmıştır. Haberde geçen İnkılap mahallesinde kişi başına düşen alan sayısı 1,12 m2'ye çıkarılmıştır.

Afet toplanma alanlarının kapasite ve kişi başına m2'nin artırılması çalışmaları, TAMP Tahliye Yerleştirme ve Planlama Çalışma Grubu Ana Çözüm Ortağı olan Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, belediyeler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ile devam etmektedir.

3 Kasım 2020 için Kağıthane ilçesinde planlanan Tahliye ve Yerleştirme Çalışma Grubu Toplanma Alanı tatbikatı yaşanan İzmir Depremi sebebiyle ertelenmiştir. Ancak Kasım Ayı sonuna kadar bu tatbikatın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Daha sonra da yıl sonuna kadar tüm İstanbul'da yapılması hedeflenmektedir.

İstanbul'da ayrıca pilot olarak seçilen Kağıthane ve Zeytinburnu ilçelerinde başlatılan çalışma ile her evin ya da apartmanın girişine en yakın 3 toplanma alanını gösteren afiş asılmaktadır.

Vatandaşlarımızın kendilerine en yakın toplanma alanlarını www.turkiye.gov.tr üzerinden öğrenebileceğini bir kez daha hatırlatırız.