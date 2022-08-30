AFAD'dan tedirgin eden uyarı! 10 kent risk altında! Teyakkuza geçildi!

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, hava tahminleri doğrultusunda 10 il için valiliklerine uyarı mesajı gönderdi.

AFAD, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne'de yaşayan vatandaşların olası su baskını ihtimaline karşı ev ve işyerleri için önlem almaya, araçlarını dolu yağışı ihtimaline karşı koruyacak tedbirler almaya davet etti. Dışarıda olmaları durumunda, uçabilecek çatı, devrilebilecek ağaç ve direklerin yanı sıra ulaşım zorlukları ile karşılaşabileceklerini hatırlattı.

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli şekilde seyredeceği bekleniyor. Kuvvetli yağışların etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.