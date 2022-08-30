AFAD'dan tedirgin eden uyarı! 10 kent risk altında! Teyakkuza geçildi!

AFAD, Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeler neticesinde Marmara bölgesi için “Meteorolojik Uyarı” yayımladı.

Gül Erdoğan
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
AFAD'dan tedirgin eden uyarı! 10 kent risk altında! Teyakkuza geçildi!

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, hava tahminleri doğrultusunda 10 il için valiliklerine uyarı mesajı gönderdi.

AFAD, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne'de yaşayan vatandaşların olası su baskını ihtimaline karşı ev ve işyerleri için önlem almaya, araçlarını dolu yağışı ihtimaline karşı koruyacak tedbirler almaya davet etti. Dışarıda olmaları durumunda, uçabilecek çatı, devrilebilecek ağaç ve direklerin yanı sıra ulaşım zorlukları ile karşılaşabileceklerini hatırlattı.

AFAD'dan tedirgin eden uyarı! 10 kent risk altında! Teyakkuza geçildi!

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli şekilde seyredeceği bekleniyor. Kuvvetli yağışların etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor! Elektrikli otobüsler vatandaşın hizmetine sunuluyor!
Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor! Elektrikli otobüsler vatandaşın hizmetine sunuluyor!
Kayseri'de 450 bin TL’lik iş makinesini çalan hırsızlar yakayı ele verdi
Kayseri'de 450 bin TL’lik iş makinesini çalan hırsızlar yakayı ele verdi
Mersin Tarsus'ta cenaze töreninde amca çocukları kavga etti 6 kişi yaralandı
Mersin Tarsus'ta cenaze töreninde amca çocukları kavga etti 6 kişi yaralandı
Pendik’te hayvan vahşeti! Kediyi suyun altına sokup işkence etti! Boğdu, yetmedi...
Pendik’te hayvan vahşeti! Kediyi suyun altına sokup işkence etti! Boğdu, yetmedi...
Bilim insanları ürküttü! Yeni pandeminin tarihi açıklandı: Koronavirüsten çok daha ölümcül
Bilim insanları ürküttü! Yeni pandeminin tarihi açıklandı: Koronavirüsten çok daha ölümcül
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan seslendi: Taviz vermeyiz
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan seslendi: Taviz vermeyiz
Melih Gökçek'ten çarpıcı iddia! İBB çalışanları belediyenin yakıtını hortumluyor!
Melih Gökçek'ten çarpıcı iddia! İBB çalışanları belediyenin yakıtını hortumluyor!
TOGG'da son dakika gelişmesi! Resmen duyuruldu! İşte yollarda olacağı tarih!
TOGG'da son dakika gelişmesi! Resmen duyuruldu! İşte yollarda olacağı tarih!
Tiryakileri üzecek haber! TBYD Başkanı Erol Dündar açıkladı! Yeni zammın eli kulağında!
Tiryakileri üzecek haber! TBYD Başkanı Erol Dündar açıkladı! Yeni zammın eli kulağında!
İstanbul'da kadınlar plajında erkek cankurtaran rezaleti! Cankurtaranlarla kadınlar kavga etti, ortalık yangın yerine döndü!
İstanbul'da kadınlar plajında erkek cankurtaran rezaleti! Cankurtaranlarla kadınlar kavga etti, ortalık yangın yerine döndü!
Tüm çocukların intikamı alındı! Maraş dondurmacısı bu sefer istediği şakayı yapamadı! Küçük çocuk zeki hamleleriyle oyunun kazananı oldu!
Tüm çocukların intikamı alındı! Maraş dondurmacısı bu sefer istediği şakayı yapamadı! Küçük çocuk zeki hamleleriyle oyunun kazananı oldu!