AFAD'ın Twitter hesabı hacklendi! O paylaşım hemen kaldırıldı

AFAD, Twitter hesabı hackerler tarafından hacklendi. Yapılan paylaşımda deprem felaketi için yardım istendi. Yapılan paylaşım, hesabın geri alınması sonrası kaldırıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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AFAD'ın Twitter hesabı hacklendi! O paylaşım hemen kaldırıldı

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle mücadele ediyor. 10 ilde 13 milyon 500 bin vatandaşı etkileyen deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları sürerken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

HESAP HACKLENDİ

Vatandaşların depreme ilişkin bilgilendirildiği İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sosyal medya hesabı hackerler tarafından hacklendi.

AFAD'ın Twitter hesabı hacklendi! O paylaşım hemen kaldırıldı

Yapılan paylaşımda, "Sayın devlet yetkililerine de sesleniyoruz. Halkımızın canı bu kadar değersiz olmamalı. Yaşamak istiyoruz, gencecik kardeşlerimizi kaybediyoruz. Ne olur artık bir şeyler yapın... Yalvarıyoruz...." ifadelerine yer verildi.

PAYLAŞIM KALDIRILDI

AFAD'ın Twitter hesabının hackerlerdan alınması sonrası. yapılan paylaşımlar kaldırıldı.

AFAD'ın Twitter hesabı hacklendi! O paylaşım hemen kaldırıldı

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