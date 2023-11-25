AFAD'tan 64 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış, kar ve fırtına geliyor

AFAD; yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve fırtına beklendiği bildirerek,

44 il için "turuncu, 20 il için de "sarı" uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak için "turuncu'; Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak için de "sarı" meteorolojik uyarı yapıldı.

Açıklamanın devamında vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarı yapılarak, "81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Uyarı verilen illerimizde vatandaşlarımıza, valiliklere, kaymakamlıklara ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba-baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.