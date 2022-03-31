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Afazi hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Bruce Willis'in hastalığı afazi nedir?

Bruce Willis'in hastalığı afazi nedir? Hollywood yıldızı Bruce Willis'e 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi koyulmasının ardından Afazi hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? soruları merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde afazi hastalığına ait tüm detaylara yer verdik...

Afazi hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Bruce Willis'in hastalığı afazi nedir?

 'Zor Ölüm'ün yıldızı, efsane aktör Bruce Willis'in son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'Afazi' teşhisi koyulduğu ve bu hastalığında da bilişsel kabiliyetleri etkilediği belirtildi. Peki Afazi hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Bruce Willis'in hastalığı afazi nedir? İşte detaylar...

AFAZİ HASTALIĞI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR? BRUCE WİLLS'İN HASTALIĞI AFAZİ NEDİR?

Afazi beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama, okuma-yazma gibi becerilerin gerçekleştirilememesi sorunudur. Genellikle inme veya travma sonucu ortaya çıkan afazinin sebep olduğu hasarlar beynin sol lobunda, dil bölümünde meydana gelirse dil ile ilgili beceriler yitirilir. Travma haricinde beyin tümörü ya da enfeksiyon afaziye sebep olabilir. 

Afazinin Wernicke afazi, Landau-Kleffner sendromu, İletim afazi, Transkortikal duyusal afazi, Broca afazisi, Transkortikal motor afazi, Küresel afazi gibi türleri vardır.

Afazi sonrası kişinin planlama, basit etkinlikleri yerine getirme, problem çözme ve karar verme becerileri de etkilenebilir. Afazisi olan kişi bir işe nereden ve nasıl başlayacağını belirlemekte, o işi yerine getirmek için gerekli basamakları oluşturmakta güçlük yaşayabilir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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