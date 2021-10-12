Afazi ne demek, TDK'ya göre Afazi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Afazi ne demek? Afazi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi afazi kelimesi. Peki afazi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre afazi nedir, afazi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AFAZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Afazi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Afazi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre afazi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Söz yitimi

