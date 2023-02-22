Afeez Bankole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afeez Bankole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Afeez Bankole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Afeez Bankole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Afeez Bankole {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Afeez Bankole Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Afeez Bankole, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına - tarihinde katılmıştır. Afeez Bankole'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Afeez Bankole Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Afeez Bankole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Afeez Bankole şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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