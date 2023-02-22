Afeez Nosiru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afeez Nosiru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Afeez Nosiru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Afeez Nosiru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Afeez Nosiru {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Afeez Nosiru Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Afeez Nosiru, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 21 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Afeez Nosiru'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Afeez Nosiru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Afeez Nosiru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Niger Tornad.
21 Eylül 2020 yılında Kwara United
Afeez Nosiru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Afeez Nosiru şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
Afeez Nosiru Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Nigeria B takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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