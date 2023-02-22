Afeez Nosiru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afeez Nosiru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Afeez Nosiru kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Afeez Nosiru ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.