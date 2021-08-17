Afet bölgesinde eğitim nasıl olacak? Bakan Özer'den dikkat çeken açıklama

Afet bölgelerindeki okullara ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk günden beri yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Bakan Özer, afetlerde yaşamanı yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Afet bölgesindeki okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin daima yanlarında olduklarını ifade eden Bakan Özer, ""Çalışma arkadaşlarımız, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarından okullarımızın eksikliklerinin giderilmesine kadar ne gerekiyorsa yapılması için sahada. Öğretmenlerimiz ve danışmanlarımız, rehberlik ve psikolojik destek ile yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerimizin yemekhaneleri vatandaşlarımıza kahvaltı ve akşam yemeği sunuyor. Söz konusu bölgelerde öğrencilerin okullara erişimi ve devamı konusunda sıkıntı yaşamamaları için gerekli tedbirler alındı. İllerimize gerekli kaynak aktarımı tamamlandı. Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Öğrenci ve öğretmenlerin her türlü kırtasiye ihtiyacının da karşılanacağını ifade eden Bakan Özer, afetlerin ardından ihtiyaçların tespiti, temini ve ilgililere ulaştırılması, yangın ve selden etkilenen canlıların tedavisi, müdahale ekiplerinin kullandığı araçların temin, tamir ve bakım çalışmaları gibi pek çok alanda gönüllü olarak görev alan tüm öğretmenler ve Bakanlık personeline teşekkür etti.