Affettuoso ne demek, TDK'ya göre Affettuoso kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Affettuoso ne demek? Affettuoso TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi affettuoso kelimesi. Peki affettuoso ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre affettuoso nedir, affettuoso kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AFFETTUOSO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Affettuoso kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Affettuoso kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre affettuoso kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir parça yumuşak ve duygulu bir biçimde çalınarak

