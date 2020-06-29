Afganistan'da bombalı saldırı:23 sivil hayatını kaybetti
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti,15 sivil yaralandı.
Alınan son dakika haberine göre Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti.
20 bin nüfuslu Sangin'de 4 roket ve bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 23 sivil öldü,15 sivil de yaralandı.Valilik ofisinden yapılan açıklamaya göre;4 roketin bir festival alanına düştüğ ü ve sonrasında bomba yüklü aracın patladığı bildirildi.Terör saldırısında 2 teröristin de öldürüldüğü açıklandı.
Görgü tanıkları saldırıların halkın pazarda alışveriş yaptığı sırada düzenlendiğini söyledi.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Helmand'ın Sangin ilçesinin çoğu bölgesi Taliban kontrolünde bulunuyor.
HABERE YORUM KAT