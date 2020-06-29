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Afganistan'da bombalı saldırı:23 sivil hayatını kaybetti

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti,15 sivil yaralandı.

Afganistan'da bombalı saldırı:23 sivil hayatını kaybetti

Alınan son dakika haberine göre Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti. 

 20 bin nüfuslu Sangin'de 4 roket ve bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 23 sivil öldü,15 sivil de yaralandı.Valilik ofisinden yapılan açıklamaya göre;4 roketin bir festival alanına düştüğ   ü ve sonrasında bomba yüklü aracın patladığı  bildirildi.Terör saldırısında 2 teröristin  de öldürüldüğü açıklandı.      

Görgü tanıkları saldırıların halkın pazarda alışveriş yaptığı sırada düzenlendiğini söyledi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Helmand'ın Sangin ilçesinin çoğu bölgesi Taliban kontrolünde bulunuyor.

   

    

 



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