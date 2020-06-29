Afganistan'da bombalı saldırı:23 sivil hayatını kaybetti

Alınan son dakika haberine göre Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti.

20 bin nüfuslu Sangin'de 4 roket ve bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 23 sivil öldü,15 sivil de yaralandı.Valilik ofisinden yapılan açıklamaya göre;4 roketin bir festival alanına düştüğ ü ve sonrasında bomba yüklü aracın patladığı bildirildi.Terör saldırısında 2 teröristin de öldürüldüğü açıklandı.

Görgü tanıkları saldırıların halkın pazarda alışveriş yaptığı sırada düzenlendiğini söyledi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Helmand'ın Sangin ilçesinin çoğu bölgesi Taliban kontrolünde bulunuyor.