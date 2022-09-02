Afganistan'da camiye hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

LŞ Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendiği ve 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ONLARCA YARALI OLDUĞU AÇIKLANDI
Afganistan'n batısındaki Herat vilayetinde bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca yaralının olduğu belirtildi.
CAMİ İMAMI HAYATINI KAYBETTİ
Yerel kaynaklar, patlamada caminin imamı, tanınmış bir din adamı ve üst düzey Taliban üyesi Mucib Rahman Ensari'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.