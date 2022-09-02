Afganistan'da camiye hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendiği açıklandı. Açıklamaya göre saldırı sonucunda 29 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Melahat Ersoy Ekonomi & Dünya Haberleri Editör