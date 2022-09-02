Afganistan'da camiye hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendiği açıklandı. Açıklamaya göre saldırı sonucunda 29 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Afganistan'da camiye hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendiği ve 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da camiye hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

ONLARCA YARALI OLDUĞU AÇIKLANDI

Afganistan'n batısındaki Herat vilayetinde bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca yaralının olduğu belirtildi.

CAMİ İMAMI HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklar, patlamada caminin imamı, tanınmış bir din adamı ve üst düzey Taliban üyesi Mucib Rahman Ensari'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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