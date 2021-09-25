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Afganistan'da halka açık idamlar başlatıldı! 4 kişiyi vince astılar!

Afganistan'da 20 yıl sonra yönetimi ele geçiren Taliban halka açık idamlara başladı ve güvenlik gerekçesiyle 4 erkeği Herat kentinde vinçlere asarak katletti.

Afganistan'da halka açık idamlar başlatıldı! 4 kişiyi vince astılar!

20 yıl sonra Afganistan yönetimine geçen Taliban, yeni dönemde kadınların iş ve eğitim hayatına katılmasını zorlaştırırken, halka açık idamları ise bugün itibarıyla başlattı.

GÜVENLİK GEREKÇESİNİ ÖNE SÜRDÜ

Taliban'ın cezaevleri sorumlusu olan Molla Nurettin Turabi, idam ve uzuv kesme cezalarının yeniden başlayacağını uluslararası medyaya verdiği bir röportajda açıklamıştı.

90'lı yılların sonunda Taliban'ın birinci döneminde din polisi görevi yapan Turabi, uzuv kesmelerin 'güvenlik ortamı için gerekli' olduğunu söyledi ve söz konusu cezaların halka açık infaz edilebileceğini söyledi.

VİNCE ASTILAR

Taliban ilk halka açık idamları gerçekleştirildi. Taliban önceki dönemine göre daha ılımlı olacağı sözünü verse de, bugün Herat'tan gelen görüntüler şok yarattı.

Taliban, adam kaçırmakla suçladığı dört erkeği Herat'ta şehir meydanındaki vinçlere asarak kent sakinlerinin güpegündüz gerçekleşen idamları izlemesini sağladı.

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