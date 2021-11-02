Afganistan'da insanlık krizi! 9 yaşındaki kız çocuklarını para karşılığında yaşlı adama sattılar!

Ekonomik krizin pençesindeki Afganistan'da insanlık dramı gün geçtikçe içinden çıkılamayacak bir hal alıyor.

İnsanlar geçimlerini sağlamak için çocuklarını para karşılığında evlendirmeye başladı. Bunlardan biri olan 9 yaşındaki Parwana Malik, ailesi tarafından para karşılığında 55 yaşındaki bir adamla evlendirilmeye zorlandığını anlattı.

"BENİ EVİNDE ZORLA ÇALIŞTIRACAĞINDAN KORKUYORUM"

Parwana Malik, ''Bu yaşlı adamın beni evinde zorla çalıştırmasından korkuyorum'' dedi. Ailesi ise ekonomik açıdan çok zor durumda olduklarını bu nedenle başka seçenekleri olmadığını söyledi.

YARDIMLARLA HAYATTA KALIYORLARDI

Parwana, 4 yıl boyunca Badghis eyaletindeki kampta insani yardımlarla hayatta kaldı. Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra ülkeye yapılan uluslararası yardımların kesilmesiyle bu gölgede yaşayan insanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi.

ANNESİ DİLENCİLİK YAPIYOR

Parwana'nın babası Abdul Malik ise, iş bulmak için uğraştığını fakat paranın ailesini geçindirmek için yeterli olmadığını, eşinin dilencilik yapmak zorunda kaldığını, sekiz kişi olan aileyi geçindirmek için bazı aile üyelerini satmak zorunda kaldığını ifade etti. Baba, kızını sattığı kişiden aldığı paranın ailesinin ancak birkaç ay geçimini sağlayacağını ondan sonra başka çare arayacağını da ekledi.

2200 DOLAR KARŞILIĞINDA

Parwana'yla para karşılında evlenmek isteyen Qorban ise 55 yaşında. Aileye 2200 dolar veren Qorban, Parwana'nın kendisine satılmasını evlilik olarak tanımlamadığı, kendisinin evli olduğunu ve Parwana'ya çocuklarından bir tanesi gibi bakacağını iddia etti.