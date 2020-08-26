Afganistan'da ölü sayısı 70'e yükseldi

Afganistan'ın Pervan vilayetinde sel nedeniyle 70 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan haber kanalı TOLO News'te yer alan habere göre, yetkililerin yaptığı açıklamada, sel nedeniyle şu ana kadar 70 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, 5 kişinin durumunun kritik olduğu ayrıca, onlarca yapıda ve araçta maddi hasar meydana geldiği ifade edildi. Haberde, bölgedeki vatandaşların, henüz bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaşmadığını öne sürdüğü ve selden etkilenenler için acil yardım talep ettiği belirtildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, sel mağdurlarına acil yardım sağlamak için Devlet Afet Yönetimi ve İnsani İşler Bakanlığı'na talimat verdiği belirtildi. Ayrıca, Selin yol açtığı hasar nedeniyle il düzeyindeki afet yönetiminin bölgeye ulaşamadığı ve başkent Kabil'deki tüm ilgili hükümet dairlerinin Devlet Afet Yönetimi Bakanlığı ile koordineli olarak yardım etmeye yönlendirildiği ifade edildi.