Afganistan’da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Taliban geçici hükümetinin Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hafız Ubaidullah Abidi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kunduz'un Serdevre bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını söyledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırı, Taliban'ın kontrol noktasında gerçekleşti.

SALDIRILARI ÜSTLENEN OLMADI

Diğer yandan Nangarhar Taliban yetkilileri, Hogyani ilçesinin Mumley bölgesinde Taliban aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Yetkililer, saldırıda 4 Taliban mensubunun öldüğünü, 1'inin yaralandığını kaydetti. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

AA’nın haberine göre düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 18 kişinin yaralandığı biliniyor. Diğer haber kaynaklarına göre, 100’den fazla ölü ve yaralının olduğu söyleniyor.