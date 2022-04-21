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Afganistan’da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın Kunduz ve Nangarhar vilayetlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Düzenlenen bombalı saldırılarda 15 kişinin öldüğü 100’den fazla kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Afganistan’da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Taliban geçici hükümetinin Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hafız Ubaidullah Abidi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kunduz'un Serdevre bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını söyledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırı, Taliban'ın kontrol noktasında gerçekleşti.

Afganistan’da patlama: 100'den fazla ölü ve yaralı var

SALDIRILARI ÜSTLENEN OLMADI

Diğer yandan Nangarhar Taliban yetkilileri, Hogyani ilçesinin Mumley bölgesinde Taliban aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Yetkililer, saldırıda 4 Taliban mensubunun öldüğünü, 1'inin yaralandığını kaydetti. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Afganistan’da patlama: 100'den fazla ölü ve yaralı var

AA’nın haberine göre düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 18 kişinin yaralandığı biliniyor. Diğer haber kaynaklarına göre, 100’den fazla ölü ve yaralının olduğu söyleniyor.

Afganistan’da patlama: 100'den fazla ölü ve yaralı var

Afganistan’da patlama: 100'den fazla ölü ve yaralı var

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