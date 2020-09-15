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Afganistan'da Taliban'dan, kaymakam evine saldırı: Kardeşi ile koruması öldü

Taliban militanları tarafından Afganistan'ın Logar vilayetinin Baraki Barak ilçesi Kaymakamı Ahmad Veyis Abdulrahimzey'in evine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, ölen kişilerden birinin kaymakamın kardeşi, diğerinin ise koruması olduğu öğrenildi.

Afganistan'da Taliban'dan, kaymakam evine saldırı: Kardeşi ile koruması öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinin Baraki Barak ilçesi Kaymakamı Ahmad Veyis Abdulrahimzey'in evine düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Logar Valiliği Sözcüsü Didar Lavang, basına yaptığı açıklamada, militanların, Baraki Barak ilçesi Kaymakamı Abdulrahimzey'in, Muhammed Aga ilçesindeki evine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda kaymakamın kardeşi ile bir korumasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Lavang, bir diğer kardeşinin de yaralandığını belirtti.

Lavang, militanların saldırısı sırasında, Kaymakam Abdulrahimzey'in evinde bulunmadığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Berna Akkaya
Editör


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