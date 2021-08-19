Afganistan'da uçaktan düşen iki kişi hakkında acı gerçek! İki kardeş annelerine bakmak için meyve satıp çöp topluyorlarmış

Afganistan'da Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından çok sayıda Afgan ülkeden kaçmak için çeşitli yollara başvuruyor. Bir kısmı ülkeden göç ederek kaçtı, bazıları ise uçuşların devam ettiği Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'na gelerek kalkan uçaklara binmek için çeşitli yollara başvuruyor. Özellikle uçakların kanatlarına veya tutunacak olan her yerlerine tutunmaya çalışan Afganlar uçağın hareketlenmesi nedeniyle düşüyor. Bu olaylardan biri geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı.

UÇAKTAN DÜŞMÜŞLERDİ

Havalimanından kalkan ABD askeri kargo uçağının kanatlarına tutunan iki kişi uçak havalandıktan sonra yüzlerce metre yükseklikten yere düşmüştü.

ANNLERİNE YARDIM EDEN İKİ KARDEŞ

Edinilen bilgilere göre hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belli oldu. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre ölen kişilerin 16-17 yaşlarında olan iki erkek çocuk olduğu ve karpuz satan annelerine bakmak için için Kabil'deki pazarların bidonlarında meyve satıp çöp topladığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.

Gelişmeler üzerine ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanı'na transfer edildiğini açıklamıştı.

Washington, Kabil'deki Amerikalıların acil tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı'nın hava trafik kontrolünü ele almıştı.