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Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami önünde patlama! Ölü ve yaralılar var!

Afganistan yönetimini devralan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil’de bulunan Eid Gah Cami’nin girişinin yakınlarda bomba patladığını açıkladı. Bombanın patladığı yerlerde sivillerin bulunduğu belirtilirken çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve onlarca da yaralı olduğu ifade edildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami önünde patlama! Ölü ve yaralılar var!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Eidgah Camii'nin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda birçok sivil zarar gördü. Ola yerinde yapılan ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Taliban sözcüsü ve Taliban yönetiminin Kültür Bakanı Yardımcı Vekili Zabihullah Mücahid, Kabil'in Çemen Huzuri bölgesindeki Eidgah Camisi girişinde bombalı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami önünde patlama! Ölü ve yaralılar var!

AL JAZEERA'NIN HABERİNE GÖRE EN AZ 8 ÖLÜ

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı sözcüsü Saeed Hosti, saldırıda yapılan ilk belirlemelein ardından 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.

Olaya şahit olan görgü tanıkları, saldırının, Mücahid'in birkaç gün önce vefat eden annesinin aynı camide yapılan hatim merasimi esnasında yapıldığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Al Jazeera'nın haberinde yer verdiği bilgilere göre, gerçekleşen bombalı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami önünde patlama! Ölü ve yaralılar var!

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