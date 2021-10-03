Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami önünde patlama! Ölü ve yaralılar var!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Eidgah Camii'nin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda birçok sivil zarar gördü. Ola yerinde yapılan ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Taliban sözcüsü ve Taliban yönetiminin Kültür Bakanı Yardımcı Vekili Zabihullah Mücahid, Kabil'in Çemen Huzuri bölgesindeki Eidgah Camisi girişinde bombalı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

AL JAZEERA'NIN HABERİNE GÖRE EN AZ 8 ÖLÜ

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı sözcüsü Saeed Hosti, saldırıda yapılan ilk belirlemelein ardından 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.

Olaya şahit olan görgü tanıkları, saldırının, Mücahid'in birkaç gün önce vefat eden annesinin aynı camide yapılan hatim merasimi esnasında yapıldığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Al Jazeera'nın haberinde yer verdiği bilgilere göre, gerçekleşen bombalı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.