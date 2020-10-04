Afganistan'ın başkenti Kabil'de silahlı saldırı: 2 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce 2 kamu çalışanına düzenlendiği öğrenilen silahlı saldırıda 2 çalışan da hayatını kaybetti. Maktullerin hangi kurumda çalıştığı ise henüz açıklanmadı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin Kabil'in Bagrami ilçesinde 2 kamu çalışanına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Faramarz, saldırıda 2 çalışanın yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, söz konusu 2 kişinin hangi kurumda çalıştığı açıklanmadı.