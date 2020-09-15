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Afganistan'nın Celalabad şehrinde bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda bir istihbaratçı hayatını kaybetti. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani'nin yaptığı açıklamada, yol kenarına yerleştirilen bombanın istihbaratçıları taşıyan aracın yoldan geçtiği esnada patlatıldığını bildirdi.

Afganistan'nın Celalabad şehrinde bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda bir istihbaratçı hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, Celalabad'ın 2. Bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, istihbaratçıları taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 1 istihbarat çalışanının yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 3'ünün de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



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