Afişçi ne demek, TDK'ya göre Afişçi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Afişçi ne demek? Afişçi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi afişçi kelimesi. Peki afişçi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre afişçi nedir, afişçi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AFİŞÇİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Afişçi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre afişçi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Afiş yapan veya asan kimse

