Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi! Yol ulaşıma kapatıldıSpor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı canlı | Antalyspor - Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linkiAcun Ilıcalı'nın yüreği ağzına geldi! Kızlarından korkutan haber!Benibeşer ne demek, TDK'ya göre Benibeşer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Karabük Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106110415Tekstil Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAlattin Akkuş Pendik Esnaf Sanatkarlar Odasına kayıtlı üyelere seslendi: Oyunuzu kullanınSivasspor 1 – 1 Trabzonspor |Maç sonucuSon dakika: 15 Ocak 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosuManchester City 1 -0 Chelsea | Maç sonucu, özeti | De Bruyne'nin golünü Chelsea'yi yıktı
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Afişçi ne demek, TDK'ya göre Afişçi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Afişçi ne demek, TDK'ya göre Afişçi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Afişçi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Afişçi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Afişçi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Afişçi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Afişçi ne demek, TDK'ya göre Afişçi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Afişçi ne demek? Afişçi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi afişçi kelimesi. Peki afişçi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre afişçi nedir, afişçi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AFİŞÇİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Afişçi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre afişçi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Afiş yapan veya asan kimse

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT