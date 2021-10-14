Afoni ne demek, TDK'ya göre Afoni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Afoni ne demek? Afoni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi afoni kelimesi. Peki afoni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre afoni nedir, afoni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AFONİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Afoni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Afoni kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre afoni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ses yitimi

