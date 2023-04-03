Afonso Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afonso Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Afonso Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Afonso Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Afonso Costa 6 Temmuz 2004 tarihinde Santiago do Cacém şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Afonso Quaresma Pereira Costa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Afonso Costa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Afonso Costa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Afonso Costa'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Afonso Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Afonso Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında E. Amadora U19
1 Temmuz 2022 yılında CF Estrela U23
Afonso Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Afonso Costa şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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