Afonso Gama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afonso Gama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Afonso Gama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Afonso Gama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Afonso Gama 10 Ocak 2003 tarihinde Lanhas şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Afonso Augusto Nogueira Gama şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Afonso Gama Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Afonso Gama, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Afonso Gama'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Afonso Gama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Afonso Gama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Vilaverdense 15
1 Temmuz 2017 yılında Braga U15
1 Temmuz 2018 yılında Palmeiras U17
1 Temmuz 2019 yılında Braga U17
1 Temmuz 2020 yılında Gil Vicente U19
1 Temmuz 2022 yılında Rio Ave A23
Afonso Gama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Afonso Gama şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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