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Aforoz ne demek, TDK'ya göre Aforoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aforoz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aforoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aforoz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aforoz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aforoz ne demek, TDK'ya göre Aforoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aforoz ne demek? Aforoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aforoz kelimesi. Peki aforoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aforoz nedir, aforoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AFOROZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aforoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Aforoz kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre aforoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası
- Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma, toplum dışılama

AFOROZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Manastırdan kaçalı, papanın aforozuna uğrayalı on beş yıl oluyor.

AFOROZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- aforoz etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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