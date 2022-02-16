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Aforozlamak ne demek, TDK'ya göre Aforozlamak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aforozlamak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aforozlamak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aforozlamak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aforozlamak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aforozlamak ne demek, TDK'ya göre Aforozlamak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aforozlamak ne demek? Aforozlamak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aforozlamak kelimesi. Peki aforozlamak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aforozlamak nedir, aforozlamak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AFOROZLAMAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aforozlamak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aforozlamak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aforoz etmek, kovmak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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