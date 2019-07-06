Günümüzün genç ünlülerden birisi olan Afra Saraçoğlu hakkında Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Sevgilisi kim? gibi sorular şu sıralar internette şu sıralar büyük oranda araştırılıyor. Herkesin şu sıralar büyük ilgi haline gelen ünlü oyuncu hakkında biz de araştırmamızı yaptık ve bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte Afra Saraçoğlu hakkında merak edilenler...

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde devam eden Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini; başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşamıştır.

AFRA SARAÇOĞLU'NUN BOYU VE KİLOSU KAÇ? BURCU NEDİR?

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kardeş Çocukları dizisinde Hayat Çetin karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu 1.70 metre boyunda, 48 kilo ve Yay burcudur.

ÖDÜLLERİ

2018 – 45. Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü – Fark yaratanlar

AFRA SARAÇOĞLU'NUN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER:

2019 – Kardeş Çocukları (Hayat) (TV Dizisi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Ece Çamkıran) (TV Dizisi)

2017 – Kötü Çocuk (Kayla) (Sinema Filmi)

AFRA SARAÇOĞLU'NUN SEVGİLİSİ

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

10 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da doğan Mert Yazıcıoğlu, aslen Denizli'lidir. Yazıcıoğlu, İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Aydın Üniversitesi İşletme Bölümüne girmiş ve halen eğitimine devam etmektedir. Kendini oyunculuk konusunda geliştirmek için, Üç Mota eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almıştır.

MERT YAZICIOĞLU'NUN BOYU VE KİLOSU KAÇ? BURCU NEDİR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Litre Gözyaşı adlı dizide Mahir karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu, 1.77 metre boyunda, 69 kilo ve Boğa Burcudur.

MERT YAZICIOĞLU'NUN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER:

2018 – Bir Litre Gözyaşı (Mahir) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Korkut) (TV Dizisi)

2016 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Ferit) (TV Dizisi)

2013 – 2015 – Karagül (Baran) (TV Dizisi)

2012 – Kayıp Şehir (Furkan) (TV Dizisi)

2011 – Dedemin İnsanları (Konuk oyuncu) (Sinema Filmi)