Afrika ülkesi Gabonda askeri darbe oldu, ordu yönetime el koydu

Son dakika haberleri: Gabon'da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

TÜM SINIRLAR KAPATILDI

Cuntacılar, "Bugün, 30 Ağustos 2023, biz, Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi'nde (CTRI) birleşen savunma ve güvenlik güçleri olarak, Gabon halkı adına ve kurumların korunmasının garantörü olarak barışı savunmaya karar verdik. Mevcut rejime son vererek"

BAŞKENTTE SİLAH SESLERİ DUYULUYOR

Öte yandan başkent Librevil'de silah sesleri duyulduğu bildiriliyor.

SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ

Ülkedeki darbe girişiminin ardından seçim sonuçlarının iptal edildiği, cumhuriyetin tüm kurumlarının feshedildiği ilan edildi.

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