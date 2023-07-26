Nijer Cumhurbaşkanı rehin alındı! Darbe girişimi!

Nijer Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurların "cumhuriyet karşıtı bir girişim" başlattığını duyurarak ülkeyi tedirgin eden bir olayla karşı karşıya.

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Nijer Cumhurbaşkanı rehin alındı! Darbe girişimi!

Darbe Girişimi

Çarşamba sabahı erken saatlerde Muhafız Alayı'na bağlı unsurların girişimi gerçekleşti. Ancak, Ulusal Silahlı Kuvvetler ile Ulusal Muhafızlar tarafından destek bulamadılar.

Cumhurbaşkanı ve Ailesi İyi Durumda

Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

Nijer Cumhurbaşkanı rehin alındı! Darbe girişimi!

Ordu ve Ulusal Muhafızlar Hazır

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarının saldırıya devam etmeleri halinde, ordu ve Ulusal Muhafızlar gereken karşılığı verecektir.

Nijer Cumhurbaşkanı rehin alındı! Darbe girişimi!

Darbenin Arkasında Kim Var?

Girişimin arkasında, 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani olduğu iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Bazoum'un, Tchiani'yi görevden almak istediği gerekçesiyle alıkonulduğu belirtiliyor.

Nijer Cumhurbaşkanı rehin alındı! Darbe girişimi!

Geçmişteki Darbe Girişimleri

Nijer, geçmişte de 4 darbe ve sayısız darbe girişimi yaşamış bir ülke olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanı Bazoum, 2021 ve 2022 yıllarında da darbe girişimlerine maruz kalmıştı.

Nijer: Batılı Güçlerin Müttefiki

Sahel bölgesinde bulunan Nijer, Mali ve Burkina Faso'da askeri yönetimlerin başa gelmesi sonrasında Batılı güçlerin bölgedeki tek müttefiki olarak öne çıkmaktadır.

Nijer, Wagner ile işbirliğine karşı çıkarken, komşusu Mali ve Burkina Faso ise Rusya ile yakınlaşma yoluna gitmiştir.

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