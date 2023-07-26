Diyarbakır’da tarihi eser satışında suçüstü!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bin 119 tarihi eseri 200 bin dolara satmaya çalışan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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Diyarbakır’da tarihi eser satışında suçüstü!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bin 119 tarihi eseri 200 bin dolara satmaya çalışan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

TARİHİ ESERİ SATMAYA ÇALIŞTIKLARI ESNADA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, ilçede ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eserleri 200 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönündeki bilgileri değerlendirerek harekete geçti. Şüpheliler, ilçede tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada Bizans, İslami, Roma ve Yunan dönemlerine ait toplam bin 119 adet sikke ele geçirildi.

Diyarbakır’da tarihi eser satışında suçüstü!

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İHA

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