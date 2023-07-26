KPSS 2023/1 Tercih Sonuçları Açıklandı: Sınava Girenlerin Heyecanla Beklediği An Geldi!

Sınav süreci ardından sınava giren binlerce adayın merakla beklediği KPSS tercih sonuçları nihayet açıklandı. 2 hafta süren bekleyişin ardından ÖSYM bugün tercihlerin tamamlandığını duyurdu.

KPSS-2023/1 Yerleştirme Sonuçları Artık Görülebilir!

ÖSYM'nin resmi adresinden ilan edilen sonuçlara göre, KPSS-2023/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

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Sonuçlar ÖSYM'nin Adresinde İlan Edildi, Sıra Sınav Girenlerde!

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle kolayca ulaşabilirler.

KPSS Yerleştirme Sonuçları İçin Hemen Tıklayın!

Heyecanla sonuçları öğrenmek isteyen adaylar, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak KPSS yerleştirme sonuçlarına ulaşabilirler.

ÖSYM Resmi Websitesi

ÖSYM'den Yapılan Açıklamaya Göre

KPSS-2023/1 kapsamında 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan tercihler, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

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Tercihler Nasıl Yapıldı?

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmıştır.

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