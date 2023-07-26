Mustafa Sarıgül'e saldırmıştı! Turan Tüysüz'den açıklama geldi!

Dün yaşanan olayda, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün saldırıya uğraması kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı. Saldırganın 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz olduğu iddia edilmiş ve olay sonrasında Turan Tüysüz ilk açıklamasını yapmıştır.

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Mustafa Sarıgül'e saldırmıştı! Turan Tüysüz'den açıklama geldi!

Turan Tüysüz'ün Açıklamaları

Turan Tüysüz, olayın hemen ardından sorulara yanıt vermemiş ancak sonrasında yaptığı açıklamada şunları söylemiştir: "Ne kadar borcu var size?" sorusuna "O uzun bir mesele, boşver. Ama yüklü miktarda borcu var. Biz onun için kavga ettik. CHP'den atıldık, adam bizi tanımadığını söylüyor. Ayıp."

Mustafa Sarıgül'e saldırmıştı! Turan Tüysüz'den açıklama geldi!

Saldırı Hakkında İfadesi

Tüysüz, saldırıyla ilgili ise "Ben onu ziyarete gittim. Orada Meclis'in kamerası var. İlk o bana yumruk attı" şeklinde bir açıklamada bulunmuştur.

Mustafa Sarıgül'e saldırmıştı! Turan Tüysüz'den açıklama geldi!

Mustafa Sarıgül'ün Tutumu

Yaşananların ardından gazetecilerin "Konu alacak verecek meselesi mi?" şeklindeki sorusuna Mustafa Sarıgül, "Ne olduğunu bilmiyorum; alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum, konuşma şekli hoş değildi. Konuşmalarını dikkate almadan uzaklaştım, iyi ki uzaklaştım" yanıtını vererek Turan Tüysüz'den şikayetçi olmayacağını belirtmiştir.

Yaşanan bu olay, siyasi camiada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır. İlerleyen süreçte olayın gelişmeleri ve Mustafa Sarıgül ile Turan Tüysüz arasındaki iddia edilen alacak verecek meselesine dair açıklamalar, geniş kapsamlı haberler ve araştırmalarla takip edilecektir. Kamuoyu, olayın nedenlerini ve sonuçlarını merakla beklemektedir.

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