Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Zaha transferi hakkında açıklama! 'Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır'

Ali Koç'un Açıklamaları

Ali Koç, Gebze Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışı ve kuruluşu maksadıyla yapılan bir gece etkinliğinde Zaha transferi hakkında şunları söyledi: "Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9'a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim %50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum."

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Transferin Mali Detayları

Galatasaray, Zaha transferi için Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde şu detayları açıkladı: "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

Transfer Süreci ve Diğer Futbolcular

Ali Koç ayrıca, Zaha transferi için yapılan görüşmelerin ardından diğer futbolcularla da transfer süreçlerinin devam ettiğini ve Temmuz ayında neredeyse tüm transferlerin tamamlanmış olacağını belirtti. Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarının iyi gittiğini ifade etti.

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Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transferi konusundaki gelişmeler ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları, futbol camiasında büyük ilgiyle takip ediliyor. Taraftarlar, transfer süreçleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek.

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