Afrika'daki gece kulübünde gizemli ölüm! Toplam 20 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'nın Doğu Londra kentinde yer alan Scenery Park'taki Enyobeni gece kulübünde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 17 kişinin cansız bedeni bulundu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, yaşanan olayda 3 kişinin de hastanede yaşamını yitirmesi ile toplam ölen sayısı 20'ye yükseldi.

"İZDİHAM OLDUĞUNA İNANMAK ZOR"

Yaşanan olay sonrası Güney Afrika Eyalet Topluluğu ve Güvenlik Departmanı yetkilisi Unathi Binqose, ölüm nedeninin izdiham olduğu iddialarını reddederek, "Ölülerin üzerinde görünür bir açık yara olmadığı için bunun bir izdiham olduğuna inanmak zor" dedi.

Afrika Doğu Cape Polis Sözcüsü Brigadier Tembinkosi Kinana ise olayla ilgli , “Sabah erken saatlerde ihbar aldık ve olay şu an araştırılıyor. Soruşturma devam ettiği için şimdilik bir tahmin yürütemiyoruz” şeklinde konuştu. Ölenlerin yaşları ise 18 ve 20 yaş arasında.