İstanbul9 °C
- KKTC Başbakanı Erhürman: "Anastasiadis’in, ne demek istediğini netleştirmesi gerekiyor"
- Ahmet Katırcı ve Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, genç sporculara ödüllerini verdi
- Uysal: "Büyükçekmece yatay mimari ile sadece Türkiye’ye değil, dünyaya örnek olacak"
- ’Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi’ konulu kısa film yarışmasına başvurular başladı
- İmamoğlu: (15 Temmuz darbe girişimi) Allah yapanların hem bu dünyada hem öbür dünyada cezasını versin
- Erdoğan: "Ankara’da zillet ittifakı adayının resimlerinin altında CHP’nin ve HDP’nin logosu yok"
- Erdoğan: "En ücra köşelerdeki mahalledeki marketlere varıncaya kadar onlarla bu satışları yapacağız"
- Paçacı: "Burhanettin Kocamaz’ın tek derdi Mersin’e hizmet etmek"
- Yurttaş: "Aşırı gerilim sönümleyici kullanan işyerlerinin sigortalama bedellerinin düşüyor"
- İsrail askerleri görme engelli Filistinli’yi evinde darp etti
HABERLER
İÇ HABERLER
- Afrin’de patlama "Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi"
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.