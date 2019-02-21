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  3. Afrin’de patlama "Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi"

Afrin’de patlama "Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi"

Suriye'nin Afrin kentinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Afrin’de patlama "Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi"

Suriye'nin Afrin kentinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörden arındırdığı Afrin'de, bir hastane yakınlarında bomba yüklü araç infilak etti. Yaşanan olayda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.


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