Afsun ne demek, TDK'ya göre Afsun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Afsun ne demek? Afsun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi afsun kelimesi. Peki afsun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre afsun nedir, afsun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Afsun kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Afsun kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AFSUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Afsun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Afsun kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre afsun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büyü

