Afur Tafur ne demek, TDK'ya göre Afur Tafur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Afur tafur ne demek? Afur tafur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi afur tafur kelimesi. Peki afur tafur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre afur tafur nedir, afur tafur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Afur tafur kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Afur tafur kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AFUR TAFUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Afur tafur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre afur tafur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çalım



AFUR TAFUR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- afura tafura gelmemek

