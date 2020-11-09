Afyon'da Atatürk anısına çekilen kısa film duygulandırdı

Büyük Taarruzun başladığı Afyonkarahisar'da Kütahya Muharip Gaziler Derneği öncülüğündeki bir grup gönüllü tarafından, 10 Kasım'ı konu alan bir kısa film hazırlandı. Atatatürk'ün ölüm yıldönümüne özel olarak hazırlanan kısa filimde çeşitli meslek gruplarından insanlar saat 9'u 5 geçe tüm işlerini bırakarak 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuyor. Kütahya ve Afyonkarahisar'dan gönüllülerin katkılarıyla hazırlanan kısa film büyük beğeni topladı.