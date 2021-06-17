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  3. Afyonkarahisar sağanağa teslim oldu! Şiddetli yağışlar göçüğe neden oldu

Afyonkarahisar sağanağa teslim oldu! Şiddetli yağışlar göçüğe neden oldu

Günlerdir etkili olan sağanak yağışlar Afyonkarahisar'da Bolvadin ilçesinde göçüğe eden oldu. İçme suyu hattının zarar gördüğü göçükte, yolda 2,5 metre çapında ve 2 metre derinliğinde çökme meydana geldi.

Afyonkarahisar sağanağa teslim oldu! Şiddetli yağışlar göçüğe neden oldu

Sağanak yağışların etkisini sürdürmesi bazı bölgelerde olumsuz durumlarla karşılaşılmasına neden oldu. Yağışlar5dan etkilenen Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mahalle yolunda çökme meydana geldi.

İÇME SUYU HATTI ZARAR GÖRDÜ

İlçede yaklaşık bir hafta önce başlayan yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Kırkgöz Mahallesi'ndeki yol üzerinde göçük oluşurken içme suyu hattı zarar gördü. Yaklaşık 2,5 metre çapında ve 2 metre derinliğindeki çökmeyle toprak üzerinde de 300 metrelik çatlak ve yarık oluştuğu görüldü.

Afyonkarahisar sağanağa teslim oldu! Şiddetli yağışlar göçüğe neden oldu

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Trafikte aksamalara neden olan olay sonrasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özkaymak, bölgede yeraltı su seviyesinin zamanla düşmesiyle zeminde oturmaların oluştuğunu aktardı.

Afyonkarahisar sağanağa teslim oldu! Şiddetli yağışlar göçüğe neden oldu

Özkaymak, şunları kaydetti: "Bölgede devam eden mikrosismik aktivite ve aşırı yağışlar da bu yüzey deformasyonlarının oluşmasını hızlandırıcı bir rol oynuyor. Özellikle, bölgede son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ile yüzey suları, toprağın altından sızarak bu deformasyon zonu boyunca 'borulanma' diye tabir ettiğimiz su ile aşındırmaya neden olarak deformasyonun yüzeydeki etkisini artırıyor. Deformasyon yüzeylerinde derin çökme ve yarıklar oluşturabiliyor. Benzer olayların yüzey deformasyonu boyunca ilerleyen günlerde de devamı olabilir."

Öte yandan iki gün öncede ilçedeki Derekarabağ yolunun iki farklı noktasında da yüzey deformasyonları oluşmuştu.

Afyonkarahisar sağanağa teslim oldu! Şiddetli yağışlar göçüğe neden oldu

KAYNAK: Anadolu Ajansı

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