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Afyonkarahisar Valisi Kübra Gürkan Yiğitbaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kübra Gürkan Yiğitbaşı'nın biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliğine atanan Afyonkarahisar Valisi Kübra Gürkan Yiğitbaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kübra Gürkan Yiğitbaşı'nın biyografisi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Gürkan Yiğitbaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kübra Gürkan Yiğitbaşı'nın biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliğine atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı olan ve Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak atanan Kübra Gürkan Yiğitbaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kübra Gürkan Yiğitbaşı'nın biyografisi. 

Afyonkarahisar Valisi Kübra Gürkan Yiğitbaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kübra Gürkan Yiğitbaşı'nın biyografisi

KÜBRA GÜRKAN YİĞİTBAŞI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? KÜBRA YİĞİTBAŞI'NIN BİYOGRAFİSİ

1979 Ankara doğumlu olan Kübra Gürkan Yİğitbaşı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezundur. Daha sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” üzerine çalışma yapmıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde, “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Gürkan Yiğitbaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kübra Gürkan Yiğitbaşı'nın biyografisi

Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarı olan 43 yaşındaki Kübra Gürkan Yiğitbaşı, 2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atanmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Bakan Yardımcısı olan Kübra Gürkan Yiğitbaşı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 12 Mayıs 2022'de Afyonkarahisar Valisi oldu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Gürkan Yiğitbaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kübra Gürkan Yiğitbaşı'nın biyografisi

 

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