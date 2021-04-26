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  3. Afyonkarahisar'da aniden başlayan dolu yağışı araç sahiplerinde paniğe neden oldu

Afyonkarahisar'da aniden başlayan dolu yağışı araç sahiplerinde paniğe neden oldu

Afyonkarahisar'da gece yarısı aniden bastıran dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü. Fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı esnasında vatandaşlar battaniyelerle araçlarını korumaya çalıştı.

Afyonkarahisar'da aniden başlayan dolu yağışı araç sahiplerinde paniğe neden oldu

Afyonkarahisar'da gece yarısı aniden başlayan dolu yağışı şaşkınlığa neden oldu. Kent merkezinde gök gürültüsü sonrası aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı esnasında vatandaşlar battaniyelerle araçlarını doludan korumaya çalıştı. Dolu yerini sağanak yağmura bırakırken, caddeler ve sokaklar doluyla kaplandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da aniden başlayan dolu yağışı araç sahiplerinde paniğe neden oldu

Afyonkarahisar'da aniden başlayan dolu yağışı araç sahiplerinde paniğe neden oldu

Afyonkarahisar'da aniden başlayan dolu yağışı araç sahiplerinde paniğe neden oldu

Afyonkarahisar'da aniden başlayan dolu yağışı araç sahiplerinde paniğe neden oldu

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